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Уголовного дела не будет. В милиции прокомментировали избиение студентов МУКа

Участники вчерашней драки в одном из общежитий Международного университета Кыргызстана отказались от подачи заявлений в милицию — они помирились. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека.

В милиции подтвердили, что накануне в 16.30 в дежурную часть поступило сообщение о драке, произошедшей в Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Республиканской.

«На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района Бишкека. По приезде было установлено, что произошел конфликт между студентами одного вуза. Для разбирательств все они были доставлены в отдел милиции. После установления личностей и выяснения обстоятельств инцидента граждане Республики Пакистан и КР отказались от подачи заявлений в милицию, так как разрешили между собой ранее возникший спор и пришли к мирному согласию», — рассказали в УВД.

Напомним, вчера вечером представитель МУКа Имран Назир сообщил редакции о нападении, совершенном неизвестными лицами на студентов вуза. По его словам, студенты вышли за продуктами в ближайший магазин. По дороге к ним пристали местные парни. Они потребовали от граждан Пакистана отдать им телефоны, но получив отказ, стали их избивать. Он также рассказал, что приехавшие по вызову милиционеры задержали лишь двоих нападавших. В распоряжении редакции оказалась и видеозапись конфликта, снятая очевидцами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171196/
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