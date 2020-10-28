В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана, обучающихся в Международном университете Кыргызстана. О случившемся 24.kg сообщил представитель вуза Имран Назир. Он же прислал в редакцию и видео нападения.

«Инцидент произошел днем в одном из наших общежитий, расположенных по улице Республиканской. Наши студенты вышли за продуктами в ближайший магазин. По дороге к ним пристали местные парни. Они потребовали отдать телефоны. Получив отказ, стали избивать студентов. Забежали следом за ними в общежитие и продолжили избиение. Было много молодых агрессивных парней. Мы кое-как вывели их обратно на улицу», — рассказал Имран Назир.

По его словам, приехавшие по вызову милиционеры задержали лишь двоих нападавших и увезли их в ГОМ № 5. Туда же для опроса и подачи заявлений увезли и четырех пострадавших граждан Пакистана. Один из них пострадал больше всего — у него разбит нос и множественные ушибы.

В пресс-службе ГУВД столицы случившееся пока не комментируют, обещая предоставить подробную информацию позднее. По факту драки, по словам милиционеров, идет разбирательство.