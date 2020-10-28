19:59
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Происшествия

В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана

В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана, обучающихся в Международном университете Кыргызстана. О случившемся 24.kg сообщил представитель вуза Имран Назир. Он же прислал в редакцию и видео нападения.

«Инцидент произошел днем в одном из наших общежитий, расположенных по улице Республиканской. Наши студенты вышли за продуктами в ближайший магазин. По дороге к ним пристали местные парни. Они потребовали отдать телефоны. Получив отказ, стали избивать студентов. Забежали следом за ними в общежитие и продолжили избиение. Было много молодых агрессивных парней. Мы кое-как вывели их обратно на улицу», — рассказал Имран Назир.

По его словам, приехавшие по вызову милиционеры задержали лишь двоих нападавших и увезли их в ГОМ № 5. Туда же для опроса и подачи заявлений увезли и четырех пострадавших граждан Пакистана. Один из них пострадал больше всего — у него разбит нос и множественные ушибы.

В пресс-службе ГУВД столицы случившееся пока не комментируют, обещая предоставить подробную информацию позднее. По факту драки, по словам милиционеров, идет разбирательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171170/
просмотров: 1272
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 496 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала 2020 года
Новый корпус инфекционной больницы на 100 мест. Как он выглядит
Пусть в милицию летят цветы, а не камни — Самату Курманкулову посвятили песню
В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
В Кыргызстане задержан казахстанец, пытавшийся продать 37 килограммов гашиша
Задержана группа квартирных воров, состоящая из граждан Казахстана и Кыргызстана
Камчыбек Ташиев поздравил бойцов «Альфы» с 28-летием образования спецназа
COVID-19: на Станции скорой помощи Бишкека не хватает врачей
ДТП на Южной магистрали в Бишкеке. Столкнулись четыре автомобиля
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Популярные новости
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
19:49
Как защитить себя от COVID-19. Информационная кампания продолжается Как защитить себя от COVID-19. Информационная кампания...
19:17
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с квартирами
19:12
В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана
19:01
Цифра дня. 496 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала 2020 года
18:57
Машина свадебного кортежа создала аварийную ситуацию. Водителя задержали