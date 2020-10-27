18:03
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Происшествия

В Кадамджае подростки ограбили два магазина. Младшему из них 11 лет

В Кадамджайском районе задержали несовершеннолетних, которые ночью ограбили два магазина. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. В Кадамджайском районе задержали несовершеннолетних, которые ночью грабили магазины

По его данным, в ночь с 25 на 26 октября около 4.00 неизвестные ворвались в киоск Fast Spice на улице Заречной в Кадамджае и украли продукты. Этой же ночью двое несовершеннолетних проникли в магазин женской одежды и похитили товар на 28 тысяч 800 сомов.

Факты зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Двух подозреваемых — 16-летнего Т.Н. и 11-летнего М.Р. — задержали. Украденные вещи вернули владельцам. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170988/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Украла почти полмиллиона сомов. В Ошской области задержали подозреваемую
Задержана группа квартирных воров, состоящая из граждан Казахстана и Кыргызстана
В Бишкеке пойман карманник. На учете МВД он числится участником ОПГ Кольбаева
23 подростка минувшей ночью доставлены в милицию в Ленинском районе Бишкека
Неизвестный украл дорогой электрический кабель у компании. Его задержали
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные фрукты на сумму свыше 700 тысяч сомов
В Бишкеке со двора компании украли металл. Милиция задержала подозреваемого
Задержаны воры, обокравшие один из домов в селе Кара-Жыгач
Инфекционная больница в Баткенской области начала принимать пациентов
В Кадамджайском районе умер пенсионер, получивший ожог при пожаре
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мальчик выбросился из&nbsp;окна многоэтажки из-за проблем с&nbsp;учебой В Бишкеке мальчик выбросился из окна многоэтажки из-за проблем с учебой
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото! Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Бизнес
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
27 октября, вторник
17:54
Кыргызстан и Великобритания обсудили возврат выведенных из КР активов Кыргызстан и Великобритания обсудили возврат выведенных...
17:43
ЦИК оспорила решение суда об отмене повторных парламентских выборов
17:37
В Кадамджае подростки ограбили два магазина. Младшему из них 11 лет
17:23
Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности
17:22
МИД просит ООН усилить помощь стране в связи с COVID-19 и предстоящими выборами