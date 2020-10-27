В Кадамджае подростки ограбили два магазина. Младшему из них 11 лет

В Кадамджайском районе задержали несовершеннолетних, которые ночью ограбили два магазина. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

Фото УВД Баткенской области. В Кадамджайском районе задержали несовершеннолетних, которые ночью грабили магазины

По его данным, в ночь с 25 на 26 октября около 4.00 неизвестные ворвались в киоск Fast Spice на улице Заречной в Кадамджае и украли продукты. Этой же ночью двое несовершеннолетних проникли в магазин женской одежды и похитили товар на 28 тысяч 800 сомов.

Факты зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Двух подозреваемых — 16-летнего Т.Н. и 11-летнего М.Р. — задержали. Украденные вещи вернули владельцам. Ведется следствие.