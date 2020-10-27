15:01
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Происшествия

В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в избиении местного жителя

В Оше задержали подозреваемого в избиении местного жителя. Нападавший оказался членом ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.

По ее данным, 21 октября в больницу привезли мужчину, которого избили и бросили во дворе школы имени 40 лет Киргизии. Потерпевший рассказал, что неизвестный, угрожая пистолетом, нанес ему телесные повреждения.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Начали досудебное производство. 30-летнего подозреваемого, члена ОПГ, задержали и водворили в ИВС. Он проходит фигурантом по трем делам. Задержанный ранее 19 раз привлекался к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170947/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Жители города Ош задолжали за теплоснабжение почти 60 миллионов сомов
Камчи Кольбаев задержан за организацию преступной группы
В Оше за вымогательство задержан 34-летний криминальный авторитет
Строительство инфекционной больницы в Оше планируют завершить к началу ноября
В Бишкеке мужчина избил супругу. Его задержали
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
В городе Ош за полмесяца нарушителей саннорм оштрафовали на 132 тысячи сомов
В Бишкеке задержали подозреваемых в нападении на иностранца
В Бишкеке неизвестные избили иностранца
В городе Ош за нарушение санитарных норм закрыли пять ресторанов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мальчик выбросился из&nbsp;окна многоэтажки из-за проблем с&nbsp;учебой В Бишкеке мальчик выбросился из окна многоэтажки из-за проблем с учебой
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото! Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
Бизнес
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
27 октября, вторник
14:26
В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в избиении местного жителя В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в изби...
14:19
Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома
13:48
Временно упростить порядок выплаты пособий по безработице предлагает Минтруда
13:27
Это ложь. В ГКНБ отреагировали на заявление Кенешбека Дуйшебаева
13:26
Может ли Садыр Жапаров сложить полномочия и участвовать в выборах? Ответ юристов