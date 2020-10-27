В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в избиении местного жителя

В Оше задержали подозреваемого в избиении местного жителя. Нападавший оказался членом ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.

По ее данным, 21 октября в больницу привезли мужчину, которого избили и бросили во дворе школы имени 40 лет Киргизии. Потерпевший рассказал, что неизвестный, угрожая пистолетом, нанес ему телесные повреждения.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Начали досудебное производство. 30-летнего подозреваемого, члена ОПГ, задержали и водворили в ИВС. Он проходит фигурантом по трем делам. Задержанный ранее 19 раз привлекался к уголовной ответственности.