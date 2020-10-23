В Бишкеке патрульная милиция ищет водителя, перевозившего детей в багажнике

В Бишкеке сотрудники патрульной милиции разыскивают водителя, перевозившего детей в багажнике своего автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео нарушения Правил дорожного движения появилось сегодня в социальных сетях. На кадрах видны дети, во время движения прыгающие в багажнике серебристой Hyundai GX .

«Дети сидят в багажнике, играют и прыгают. А если нечаянно откроется багажник? Родители, что с вами, что вы делаете!» — подписал видеоролик очевидец.

Отметим, что по информации портала Carcheck, фигурирующее в ролике транспортное средство находится в аресте или залоге. В системе «Безопасного города» за ним также числятся четыре нарушения Правил дорожного движения с общей суммой штрафов в 4 тысячи сомов.