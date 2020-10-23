09:54
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Происшествия

Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!

УВД Ленинского района Бишкека больше года не может установить личность обнаруженного ими мертвым человека. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.

Милиция просит общественность помочь в опознании.

«3 мая 2019 года примерно в 10.00 в столице возле дома по улице Уметалиева было обнаружено тело мужчины европейской национальности, на вид 45-50 лет. Рост 160-165 сантиметров, глаза карие, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые. Был одет: черная кепка с надписью Porsche, синяя джинсовая куртка, серый свитер, серая футболка с длинными рукавами, серые спортивные брюки, на ногах серо-синие кроссовки с синими шнурками», — говорится в сообщении.

Тех, кто опознал умершего либо владеет какой-либо информацией о нем, следователи просят обратиться по телефонам: 0705450553, 0553102-465, 0312352605 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170411/
просмотров: 1091
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
В Бишкеке задержан беглый заключенный, пытавшийся убить человека
В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию
Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП
В Бишкеке сбили мотоциклиста. Пострадавший жалуется на бездействие органов
В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами
ГКНБ: Задержан кыргызстанец, пытавшийся уехать на войну в Сирию
В МВД выясняют, с какой целью их сотрудник пришел в ЦИК
Послесловие к беспорядкам в Бишкеке: слабость милиции и полулегальные дружины
Названы самые популярные имена новорожденных в Кыргызстане в этом году
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев В Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев
Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев
Как задерживали Камчи Кольбаева (фото и&nbsp;видео) Как задерживали Камчи Кольбаева (фото и видео)
Массовая драка в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;соцсетях появилось видео с&nbsp;места происшествия Массовая драка в Бишкеке. В соцсетях появилось видео с места происшествия
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
09:47
Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
09:39
В ГУВД столицы ответили на жалобу пострадавшего в ДТП о бездействии органов
09:22
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
09:16
COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией
09:11
Переход в никуда. На проспекте Дэн Сяопина зебры не должно быть