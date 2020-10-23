Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!

УВД Ленинского района Бишкека больше года не может установить личность обнаруженного ими мертвым человека. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.
Милиция просит общественность помочь в опознании.
«3 мая 2019 года примерно в 10.00 в столице возле дома по улице Уметалиева было обнаружено тело мужчины европейской национальности, на вид 45-50 лет. Рост 160-
Тех, кто опознал умершего либо владеет какой-либо информацией о нем, следователи просят обратиться по телефонам: 0705450553, 0553102-465, 0312352605 и 102.