Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!

УВД Ленинского района Бишкека больше года не может установить личность обнаруженного ими мертвым человека. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.

Милиция просит общественность помочь в опознании.

«3 мая 2019 года примерно в 10.00 в столице возле дома по улице Уметалиева было обнаружено тело мужчины европейской национальности, на вид 45-50 лет. Рост 160- 165 сантиметров , глаза карие, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые. Был одет: черная кепка с надписью Porsche, синяя джинсовая куртка, серый свитер, серая футболка с длинными рукавами, серые спортивные брюки, на ногах серо-синие кроссовки с синими шнурками», — говорится в сообщении.

Тех, кто опознал умершего либо владеет какой-либо информацией о нем, следователи просят обратиться по телефонам: 0705450553, 0553102-465, 0312352605 и 102.