В Бишкеке задержан беглый заключенный, пытавшийся убить человека

Оперативники столичной службы криминальной милиции задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного, подозреваемого в совершении покушения на убийство. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«20 апреля в УВД Иссык-Кульской области с письменным заявлением обратился гражданин М.С. с просьбой принять меры в отношении группы неизвестных лиц, которые беспричинно нанесли ему телесные повреждения. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Работникам иссык-кульской милиции удалось задержать нескольких участников нападения. Выяснилось, что в избиении принимал участие и 28-летний неоднократно судимый гражданин, состоящий на учете милиции в качестве активного члена ОПГ Камчи Кольбаева. Более того, установлено, что ранее он совершил побег из колонии-поселения, где в настоящее время должен отбывать наказание», — рассказали в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В столичной милиции отмечают, что беглого заключенного удалось найти в Бишкеке. Он задержан. В отношении него, помимо прочего, возбуждено уголовное дело по побегу из мест лишения свободы.