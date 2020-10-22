18:42
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке задержан беглый заключенный, пытавшийся убить человека

Оперативники столичной службы криминальной милиции задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного, подозреваемого в совершении покушения на убийство. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«20 апреля в УВД Иссык-Кульской области с письменным заявлением обратился гражданин М.С. с просьбой принять меры в отношении группы неизвестных лиц, которые беспричинно нанесли ему телесные повреждения. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Работникам иссык-кульской милиции удалось задержать нескольких участников нападения. Выяснилось, что в избиении принимал участие и 28-летний неоднократно судимый гражданин, состоящий на учете милиции в качестве активного члена ОПГ Камчи Кольбаева. Более того, установлено, что ранее он совершил побег из колонии-поселения, где в настоящее время должен отбывать наказание», — рассказали в ведомстве.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В столичной милиции отмечают, что беглого заключенного удалось найти в Бишкеке. Он задержан. В отношении него, помимо прочего, возбуждено уголовное дело по побегу из мест лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170397/
просмотров: 863
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию
Камчи Кольбаев задержан за организацию преступной группы
В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами
В Оше за вымогательство задержан 34-летний криминальный авторитет
Спектакль продолжается. Как в соцсетях отреагировали на задержание Матраимова
В Джалал-Абаде участники террористического подполья ограбили предпринимателя
В Бишкеке задержаны двое 18-летних грабителей
Внимание, розыск! В селе Аламедин пропала 18-летняя Курбангул Мамажанова
Подозреваемый в разбое скончался после задержания. ГКНБ начал расследование
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев В Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев
Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев
Массовая драка в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;соцсетях появилось видео с&nbsp;места происшествия Массовая драка в Бишкеке. В соцсетях появилось видео с места происшествия
Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во&nbsp;время пикника Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во время пикника
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
18:38
Кворум собрали спустя пять часов. Депутаты продлили рабочий день Кворум собрали спустя пять часов. Депутаты продлили раб...
18:30
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
18:16
В госпитале «Семетей» ремонтные работы завершены на 90 процентов
18:13
Депутаты парламента проводят консультации за закрытыми дверями