В Арашане 30-летний сельчанин зарубил своего отчима топором

В селе Арашан застолье с распитием алкоголя закончилось трагедией. В возникшей ссоре убит 65-летний житель села. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Сотрудниками милиции установлено, что 21 октября во время совместного распития спиртных напитков между 65-летним К.А. и его 30-летним пасынком произошла словесная перепалка, в результате которой последний нанес своему отчиму несколько ударов топором. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в областной милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Подозреваемый в преступлении задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. По факту убийства возбуждено уголовное дело.