14:07
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Происшествия

В Арашане 30-летний сельчанин зарубил своего отчима топором

В селе Арашан застолье с распитием алкоголя закончилось трагедией. В возникшей ссоре убит 65-летний житель села. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Сотрудниками милиции установлено, что 21 октября во время совместного распития спиртных напитков между 65-летним К.А. и его 30-летним пасынком произошла словесная перепалка, в результате которой последний нанес своему отчиму несколько ударов топором. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в областной милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Подозреваемый в преступлении задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170334/
просмотров: 1008
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционеры встретились с имамами. Говорили об экстремизме
Убийство в Нижней Ала-Арче. Подозреваемую госпитализировали
В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 228 различных преступлений
Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во время пикника
Внимание, розыск! В селе Аламедин пропала 18-летняя Курбангул Мамажанова
За сутки по республике зарегистрировано 138 преступлений и 107 проступков
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 415 преступлений и правонарушений
Убийство в Нижней Ала-Арче. Смерть девушки заказала соперница
Задержаны воры, обокравшие один из домов в селе Кара-Жыгач
В ИВС ГУВД Бишкека двое задержанных с положительным анализом на коронавирус
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев В Бишкеке задержан лидер ОПГ Камчи Кольбаев
Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев
Массовая драка в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;соцсетях появилось видео с&nbsp;места происшествия Массовая драка в Бишкеке. В соцсетях появилось видео с места происшествия
Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во&nbsp;время пикника Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во время пикника
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
14:00
Четверть онлайн. Как из-за отторжения к учебе не потерять целое поколение Четверть онлайн. Как из-за отторжения к учебе не потеря...
13:45
Где нет справедливости, не будет развития. Жапаров дал наставления генпрокурору
13:26
Отставка президента — не основание для отзыва членов ЦИК. Комментарий юристов
13:16
В Арашане 30-летний сельчанин зарубил своего отчима топором
12:54
Камчи Кольбаев задержан за организацию преступной группы