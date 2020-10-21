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Происшествия

Убийство в Нижней Ала-Арче. Подозреваемую госпитализировали

Подозреваемая в заказе убийства девушки в селе Нижняя Ала-Арча госпитализирована. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что 31-летняя Б.Ж. находится под конвоем в Национальном центре кардиологии.

«Ранее суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Однако позже ее госпитализировали. По предварительным данным, женщина не признает свою вину, но показания на нее дают двое других подозреваемых», — заявили редакции.

Напомним, что 26 сентября в пригороде Бишкека произошло разбойное нападение, в результате чего была убита девушка. Двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись. Девушка скончалась, мужчина госпитализирован. По подозрению в совершении преступления задераны трое подозреваемых: 31-летняя Б.Ж., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч. По предварительной версии, преступление совершено на почве ревности подозреваемой. Она заказала убийство соперницы своему водителю и его другу.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170212/
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