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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Били дубинкой, душили. В Бишкеке милиционеров, обвиняемых в пытках, отпустили

Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест трех милиционеров, обвиняемых в пытках. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Назира Абдумуминова.

По ее словам, в 2018 году три сотрудника милиции незаконно задержали Ж.А. в ГОМ Ленинского района. Милиционеры пытались сфальсифицировать уголовное дело о том, что он якобы гулял по городу с гранатой.

«Со слов моего подзащитного, ему позвонили и потребовали приехать к супермаркету «Глобус». Когда он приехал, его посадили в машину и привезли в ГОМ. В отделении мужчину били дубинкой, пинали, душили. Милиционеры, по словам моего подзащитного, хотели добиться от него признательных показаний в том, что он ходил по городу с гранатой. Его нашел сотрудник Октябрьского РОВД после того, как супруга Ж.А. заявила о его похищении», — сказала Назира Абдумуминова.

Адвокат отметила, что первичная экспертиза доказала, что в отношении Ж.А. применили пытки. Однако две другие экспертизы поставили результаты под сомнение. Всего по делу проходят четверо милиционеров, один из которых выехал за пределы страны. Трое других обвиняемых находились под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169912/
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