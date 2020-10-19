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Происшествия

Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во время пикника

В Ноокенском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 15 октября в милицию поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлен 26-летний Н.С. Мужчина скончался от ножевого ранения.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Подозреваемый в убийстве

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый, им является житель Ноокенского района 27-летний С.Ш. Выяснилось, что двое приятелей выехали на природу, выпили там спиртное, а затем стали шутя бороться. В этот момент С.Ш. взял кухонный нож и ударил им в спину Н.С. В результате последний скончался, не доехав до больницы», — сообщили в УВД.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169873/
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