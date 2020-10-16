Дерзкое ограбление банка попало на камеры видеонаблюдения

В Сети появилась видеозапись дерзкого ограбления банка, накануне произошедшего в Алматы.

Отмечается, что двое неизвестных ворвались в отделение Kaspi Bank на проспекте Сейфуллина. Злоумышленники напали на сотрудника охраны и под угрозой применения оружия уложили его на пол. После чего один из налетчиков, разбив топором стекло кассы, похитил из нее деньги. Затем оба нападавших, спешно покинув отделение, скрылись в неизвестном направлении.

Предположительно, они прихватили с собой более 2 миллионов тенге — почти 400 тысяч сомов. После ухода налетчиков охранник вызвал полицию.

Уточняется, что никто из сотрудников банка не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.