23:56
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Происшествия

Дерзкое ограбление банка попало на камеры видеонаблюдения

В Сети появилась видеозапись дерзкого ограбления банка, накануне произошедшего в Алматы.

Отмечается, что двое неизвестных ворвались в отделение Kaspi Bank на проспекте Сейфуллина. Злоумышленники напали на сотрудника охраны и под угрозой применения оружия уложили его на пол. После чего один из налетчиков, разбив топором стекло кассы, похитил из нее деньги. Затем оба нападавших, спешно покинув отделение, скрылись в неизвестном направлении.

Предположительно, они прихватили с собой более 2 миллионов тенге — почти 400 тысяч сомов. После ухода налетчиков охранник вызвал полицию.

Уточняется, что никто из сотрудников банка не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169620/
просмотров: 2100
Версия для печати
Материалы по теме
С 20 октября проезд детей в Казахстан по свидетельству о рождении невозможен
Нет наличных. У банкоматов в Бишкеке огромные очереди
Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК
Бизнес-сообщество просит возобновить работу банков и предприятий
Казахстан не будет увеличивать количество авиарейсов в Кыргызстан
В Кыргызстане в ходе рейда «Розыск» задержаны 154 человека
Внимание, розыск! В Токмаке пропала 36-летняя Айгуль Жангирова
ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям
В Бишкеке задержали преступную группу с огнестрельным оружием и боеприпасами
Кыргызстанец пытался провезти через границу героин под видом меда
Популярные новости
Неизвестные пытаются захватить пансионат &laquo;Марко-Поло&raquo; на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля Неизвестные пытаются захватить пансионат «Марко-Поло» на южном берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Бишкеке замначальника СБНОН стрелял в&nbsp;своего подчиненного В Бишкеке замначальника СБНОН стрелял в своего подчиненного
В&nbsp;Иссык-Атинском районе неизвестные подожгли дом депутата Акылбека Жапарова В Иссык-Атинском районе неизвестные подожгли дом депутата Акылбека Жапарова
Санаторий &laquo;Аврора&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле хотели захватить. Милиция разогнала толпу Санаторий «Аврора» на Иссык-Куле хотели захватить. Милиция разогнала толпу
Бизнес
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
16 октября, пятница
23:03
Детям из неблагополучных семей документы будут выдавать бесплатно Детям из неблагополучных семей документы будут выдавать...
22:38
Дерзкое ограбление банка попало на камеры видеонаблюдения
22:10
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
21:52
Уроженец Кыргызстана получил награду Goldman Sachs
21:33
Ход строительства парков в Бишкеке проинспектировал вице-мэр