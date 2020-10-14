В Токмаке теща с тестем устроили поножовщину. Пострадали трое

В Токмаке семейная ссора закончилась поножовщиной, в результате которой 46-летняя жительница города, ее 27-летняя дочь и 36-летний тесть получили множественные ножевые ранения. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

«Минувшей ночью в милицию поступило сообщение из территориальной больницы Токмака о том, что к ним были доставлены три человека с ножевыми ранениями. Выяснилось, что в ходе семейной ссоры 46-летняя И.М. ударила ножом несколько раз своего зятя, 36-летнего Н.А., тот в ответ ударил тещу ножом в горло и по другим частям тела. Их в этот момент начала разнимать жена, 27-летняя К.М., которая тоже получила ножевые ранения. На данный момент все они находятся в больнице под конвоем», — сообщили в милиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 138 УК КР «Причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены необходимые экспертизы.