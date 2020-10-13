У жителя Токтогула нашли 540 килограммов наркотиков и оружие. Его задержали

В Джалал-Абадской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Читайте по теме В Кадамджае задержали мужчину, который хранил 2 килограмма наркотиков

По ее данным, в ходе спецоперации милиционеры изъяли более 540 килограммов наркотических веществ.

«Правоохранители получили сообщение о том, что некий житель Токтогульского района занимается изготовлением наркотиков растительного происхождения. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство. В результате следственных действий в конце сентября 2020 года в доме у 38-летнего гражданина У.М. обнаружили и изъяли канистры, бочки, четыре мешка с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом каннабиса. Обнаружили также огнестрельное оружие, патроны и гильзы», — проинформировали в ведомстве.

Подозреваемого водворили в ИВС на два месяца.