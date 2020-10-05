В Караколе перед зданием обладминистрации проходит митинг. Видео появилось на Telegram-канале «Сейчас.kg».

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев заявил 24.kg, что митинг носит мирный характер. По его словам, в нем участвует около 100 человек.

«Собравшиеся сказали, что они требуют отмены выборов, никаких погромов, беспорядков не будет. Я встречался с ними, сказал, что не кабмин решает, отменить выборы или нет, а Центризбирком. Пообещал передать их требования. В других районах Иссык-Кульской области никаких митингов нет», — заметил полпред.

Напомним, что в Бишкеке сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.