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Происшествия

В одном из клубов Бишкека милиция обнаружила наркотики

В Бишкеке в клубе «Бензин 312» милиция обнаружила наркотические вещества. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, ранее милиционеры получили информацию о том, что в ночном клубе по улице Анкара работники заведения занимаются распространением наркотиков и психотропных веществ.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

«В ночь с 3 на 4 октября правоохранители обнаружили и изъяли неизвестные вещества темно-зеленого цвета общим весом 4 грамма и порошкообразные белого цвета. Назначены экспертизы», — сказали редакции.

В УВД также рассказали, что в ходе проверки были выявлены нарушения со стороны ночного клуба «Бензин 312» — на момент проверки число посетителей составляло свыше 190 человек. Владельцы заведения нарушили санитарно-эпидемиологические правила. Этот факт также был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167414/
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