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Происшествия

Обокрал дом на 300 тысяч сомов. В Джалал-Абаде задержали подозреваемого

В Джалал-Абаде задержали мужчину по подозрению в ограблении дома. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. В Джалал-Абаде задержали мужчину по подозрению в ограблении дома

По ее данным, в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал, что в январе этого года неизвестные люди проникли в его дом, пока хозяин отсутствовал, и украли золото, бытовую технику и деньги. Общий ущерб составил 300 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого и водворили его в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166837/
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