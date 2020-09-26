Выборы-2020. Не поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки

Установлены личности девушек, участвовавших в драке в распространяемом видео в соцсетях. Одна была в футболке с логотипом партии «Мекеним Кыргызстан». Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Дерущимися оказались 11-летние девочки. Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 66 «Причинение легкого вреда здоровью» Кодекса о проступках.

Девочки-подростки для выяснения всех обстоятельств дела были доставлены с родителями в органы внутренних дел Московского района. Установлено, что драка произошла на почве ссоры из-за парня. Родители обеих девочек отказались писать заявление в милицию. По материалам досудебного производства проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Почему одна из дерущихся была в футболке политорганизации, не поясняется. Однако, как подчеркнули в милиции, к агитационным мероприятиям этот инцидент не имеет никакого отношения.