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Происшествия

В Бишкеке задержали члена ОПГ. Его подозревают в нападении на предпринимателя

В Бишкеке задержали одного из подозреваемых в нападении на бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в начале года в столице двое неизвестных совершили разбойное нападение на предпринимателя. Злоумышленники, угрожая оружием, насильно посадили его в свой автомобиль и заставили владельца внедорожника проехать несколько километров в сторону старого аэропорта. На окраине города нападавшие, угрожая расправой, отобрали у потерпевшего $500 и 12 тысяч сомов.

Правоохранители вышли на след преступной группы. Вчера оперативники службы криминальной милиции МВД задержали 25-летнего уроженца Таласской области. Он ранее судим за кражу и состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок.

Мужчину водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166397/
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