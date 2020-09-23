Взятку в 300 тысяч рублей пытался дать кыргызстанец таможеннику в России

Кыргызстанец предложил взятку сотруднику Таможенной службы Троицкого района Челябинской области в размере 300 тысяч рублей. Об этом пишет «Рамблер».

По данным издания, гражданин КР пытался провезти через границу с Казахстаном более 70 тысяч пар поддельной и немаркированной обуви и предложил таможеннику 300 тысяч рублей.

Кыргызстанца поймали с поличным при передаче взятки. Его водворили в ИВС. По факту возбудили уголовное дело по статье 291 «Дача взятки» УК РФ.

Фигуранту уголовного дела грозит штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение свободы от 7 до 12 лет.