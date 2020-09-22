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Происшествия

Три уголовных дела возбуждено по факту драки в Иссык-Атинском районе

Милиция расследует три уголовных дела по факту драки в Иссык-Атинском районе. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, потасовка произошла якобы на фоне региональной неприязни.

«Семья переехала в село Жээк из другого региона несколько лет назад. Накануне глава семьи распивал спиртное с соседями. Между ними произошла словесная перепалка. Когда к главе семьи приехали гости из Бишкека, он зашел в дом. Обидевшись на это, местные жители привели в дом других соседей для разборок. Во время потасовки в доме была беременная женщина. Один из мужчин задел ее, тогда 13-летний сын выхватил кухонный нож и ударил им мужчину в грудь. Второго соседа он ранил в область паха», — сообщили редакции.

В правоохранительных органах отметили, что во дворе и около дома пострадавшего собралось больше 40 человек.

«Милиция всех разогнала, семью доставили в безопасное место. По некоторым данным, соседи уже помирились. ОВД расследует три дела, возбужденных по факту хулиганства», — рассказали редакции.

Отметим, что в ГУВД Чуйской области отрицают факт массовой драки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166012/
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