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Происшествия

В Ноокатском районе машина упала в реку. Спасатели ищут двух пострадавших

В Ноокатском районе машина упала в реку. Спасатели ищут двух пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 сентября вечером в селе Кун-Добо водитель Hyundai Porter не справился с управлением, и машина упала в реку Ак-Буура.

В салоне находились водитель и два пассажира. Один пострадавший доставлен в областную больницу, двоих, предположительно, смыло в реку.

Для поисков привлечены три спасателя. Накануне поиски длились до поздней ночи, но тела не нашли. Сегодня поиски продолжатся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165171/
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