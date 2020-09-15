В Ноокатском районе машина упала в реку. Спасатели ищут двух пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 сентября вечером в селе Кун-Добо водитель Hyundai Porter не справился с управлением, и машина упала в реку Ак-Буура.

В салоне находились водитель и два пассажира. Один пострадавший доставлен в областную больницу, двоих, предположительно, смыло в реку.

Для поисков привлечены три спасателя. Накануне поиски длились до поздней ночи, но тела не нашли. Сегодня поиски продолжатся.