01:56
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят

Мэр Оша Жанарбек Акаев вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий провел рейд на берегу реки Ак-Бууры. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, глава города дал важные поручения по комплексному развитию обоих берегов реки.

«В их рамках предусмотрены строительство семикилометровой велодорожки и тротуара, а также благоустройство и озеленение территории площадью более 10 гектаров с созданием современных парков и скверов. Проект направлен на улучшение городской инфраструктуры, повышение привлекательности окружающей среды и создание безопасных и комфортных условий для жителей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364592/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Рейд на старом базаре и у реки Ак-Бууры провел мэр города Ош
В городе Ош построили и сдали в эксплуатацию мост на реке Ак-Бууре
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша
В Оше в реку Ак-Бууру упал мальчик: спасатели МЧС приступили к поискам
В городе Ош сносят все незаконные постройки, расположенные вдоль реки Ак-Бууры
В городе Ош в русле реки Ак-Бууры незаконно построили зону отдыха. Ее снесут
В городе Ош пятилетний мальчик упал в реку Ак-Бууру и утонул. Его ищут спасатели
В городе Ош комиссия уточняет объекты в водоохранной зоне реки Ак-Бууры
Чиновники города Ош допустили незаконную стройку на берегу реки Ак-Бууры
ГКНБ выясняет, почему не чистили реку Ак-Бууру, и накажет виновных
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 марта, среда
23:40
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая
23:24
Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят
23:03
Запасов ГСМ в Кыргызстане хватит на два месяца — нефтетрейдеры
22:46
В городе Манасе за 11,6 миллиона сомов хотят построить монумент в парке «Достук»
22:23
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах