Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят

Мэр Оша Жанарбек Акаев вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий провел рейд на берегу реки Ак-Бууры. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, глава города дал важные поручения по комплексному развитию обоих берегов реки.

«В их рамках предусмотрены строительство семикилометровой велодорожки и тротуара, а также благоустройство и озеленение территории площадью более 10 гектаров с созданием современных парков и скверов. Проект направлен на улучшение городской инфраструктуры, повышение привлекательности окружающей среды и создание безопасных и комфортных условий для жителей», — говорится в сообщении.