Происшествия

Ущерб на миллионы. Выявлен факт незаконного изменения русла реки Барскоон

Выявлен факт незаконного изменения русла реки Барскоон, государству причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, на основании заявления, поданного жителем села Барскоон Джети-Огузского района Т.К.Ш., Служба экологического и технического надзора провела внеплановую проверку в отношении айыл окмоту (сельской управы) Барскоонского айыльного аймака.

В ходе проверки на контуре № 15 Барскоонского айыльного аймака был зафиксирован случай незаконного искусственного изменения русла притока реки Барскоон, впадающего в озеро Иссык-Куль. Данная территория входит в водоохранную зону, ее площадь составляет 1 тысячу 600 квадратных метров.

На основании выявленного нарушения государству был причинен следующий ущерб:

ущерб почвенному покрову – 1 миллион 568 тысяч 980 сомов;
ущерб растительному миру (уничтожение облепиховой рощи) – 941 тысяча 103,36 сома.
Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 510 тысяч сомов.

Напомним, что, согласно Закону Кыргызской Республики «О развитии эколого-экономической системы Иссык-Куль» от 13 августа 2004 года № 115, облепиховые заросли и другие растения являются охраняемыми объектами, их вырубка и выкорчевывание запрещены.

Собранные по данному факту нарушения материалы переданы в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан соблюдать требования по охране окружающей среды. Каждый факт нанесения вреда природе влечет за собой ответственность в рамках закона.
