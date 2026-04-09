В мэрии Оша рассказали, как выглядит река Ак-Буура после очистки

При поддержке президента Садыра Жапарова в Оше проведены масштабные работы по очистке реки Ак-Буура. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, полностью убран мусор с берегов, а также устранены факторы, мешавшие естественному течению воды.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: береговые зоны приводятся в порядок в соответствии с современными требованиями и украшаются мраморными камнями.

В результате река Ак-Буура становится экологически чистой, безопасной и превращается в приятную зону отдыха для жителей города.
Материалы по теме
Берега реки Ак-Бууры в городе Ош благоустроят
Рейд на старом базаре и у реки Ак-Бууры провел мэр города Ош
В городе Ош построили и сдали в эксплуатацию мост на реке Ак-Бууре
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша
В Оше в реку Ак-Бууру упал мальчик: спасатели МЧС приступили к поискам
В городе Ош сносят все незаконные постройки, расположенные вдоль реки Ак-Бууры
В городе Ош в русле реки Ак-Бууры незаконно построили зону отдыха. Ее снесут
В городе Ош пятилетний мальчик упал в реку Ак-Бууру и утонул. Его ищут спасатели
В городе Ош комиссия уточняет объекты в водоохранной зоне реки Ак-Бууры
Чиновники города Ош допустили незаконную стройку на берегу реки Ак-Бууры
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
