В мэрии Оша рассказали, как выглядит река Ак-Буура после очистки

При поддержке президента Садыра Жапарова в Оше проведены масштабные работы по очистке реки Ак-Буура. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, полностью убран мусор с берегов, а также устранены факторы, мешавшие естественному течению воды.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: береговые зоны приводятся в порядок в соответствии с современными требованиями и украшаются мраморными камнями.

В результате река Ак-Буура становится экологически чистой, безопасной и превращается в приятную зону отдыха для жителей города.