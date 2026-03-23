Общество

В городе Ош продолжается масштабная очистка реки Ак-Бууры

Фото МЧС. В Оше продолжается масштабная очистка реки Ак-Бууры

В Оше продолжаются масштабные работы по очистке реки Ак-Бууры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, сегодня в рамках рабочей поездки в южную столицу министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев ознакомился с ходом проводимых работ. Для очистки реки министерство выделило все необходимые ресурсы и специальную технику в полном объеме.

Отмечается, что по итогам работ будет полностью очищен и приведен в надлежащее состояние участок реки протяженностью 17 километров.

Министр дал сотрудникам четкое указание работать оперативно и качественно, проявлять ответственность и относиться к работе так, как к своему дому.
