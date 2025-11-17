Ученые РФ предлагают изучить возможность поворота сибирских рек в Узбекистан

Российская академия наук изучит возможность реализации проекта переброски вод сибирской реки Оби в Узбекистан. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что ученые предложат Министерству образования и науки включить финансирование научно-исследовательских работ в госплан.

Фото иллюстративное

Научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил изданию, что отделение наук о Земле займется научной составляющей проекта по переброске речного стока сибирской реки Оби в РУз.

Специалисты изучат проблемы стратегического планирования водной отрасли России, в том числе «возможности и последствия крупномасштабных межбассейновых и трансграничных перебросок речного стока, включая климатические эффекты, воздействие на водные и наземные экосистемы, влияние на долгосрочное социально-экономическое развитие стран-участниц».

Наиболее перспективными проектами участники заседания признали перераспределение части стока реки Оби в Аральский регион на границе Узбекистана и Казахстана и рек Печоры и Северной Двины в бассейн реки Волги и далее в Приазовье. В отличие от советского проекта по переброске рек Сибири через открытые каналы, ученые РАН обсудили создание закрытой трубопроводной системы из полимерных труб.

Академик РАН Роберт Нигматулин отметил, что для Центральной Азии характерны нарастающий дефицит воды и электроэнергии. Нехватка воды ведет к опустыниванию, падению урожайности и рискам региональной дестабилизации.

Он сказал, что в переброске предлагается использовать только часть стока сибирских рек. «Этот шаг одновременно решит проблему водного дефицита в Центральной Азии и снизит тепловую нагрузку на Арктику», — заключил ученый.

Общий объем инвестиций в проект оценивается от $100 миллиардов.