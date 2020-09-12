В городе Ош несколько человек жестоко избили мужчину

В Оше несколько человек жестоко избили мужчину. Видео происшествия опубликовано в социальной сети Facebook.

Пользователь Тима Умаров указал, что драка произошла в ночь с 9 на 10 сентября. Он попросил очевидцев события откликнуться.

«Драка произошла возле Драмтеатра. Человека избили, а затем посадили в машину и вывезли его на южный канал. Потерпевшего раздели догола и забрали у него деньги», — написал пользователь соцсети.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили факт избиения.

«Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП. В настоящий момент задержаны четверо из шести подозреваемых. Еще двоих разыскивают», — сообщили редакции.