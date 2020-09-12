11:11
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Происшествия

В городе Ош несколько человек жестоко избили мужчину

В Оше несколько человек жестоко избили мужчину. Видео происшествия опубликовано в социальной сети Facebook.

Пользователь Тима Умаров указал, что драка произошла в ночь с 9 на 10 сентября. Он попросил очевидцев события откликнуться.

«Драка произошла возле Драмтеатра. Человека избили, а затем посадили в машину и вывезли его на южный канал. Потерпевшего раздели догола и забрали у него деньги», — написал пользователь соцсети.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили факт избиения.

«Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП. В настоящий момент задержаны четверо из шести подозреваемых. Еще двоих разыскивают», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164915/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм
В Ошской области на берегу реки Гульча обнаружено тело 62-летнего мужчины
В городе Ош сгорела текстильная фабрика
В городе Ош начали асфальтировать дорогу, ведущую в село Мээркан
В Оше на улице Салиева демонтируют незаконные объекты: здесь будет новая аллея
Избиение старика в Базар-Коргоне. Потерпевший простил обидчика
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев восстановлен на работе
В Бишкеке разыскивают подозреваемых в избиении жителя столицы
В Кара-Суу мужчину, избившего старика, водворили в СИЗО
В городе Ош будут бороться с беспорядочными парковками рядом с кафе
Популярные новости
В&nbsp;Ивановке в&nbsp;песчаном карьере обнаружен труп 19-летней девушки В Ивановке в песчаном карьере обнаружен труп 19-летней девушки
Задержанный со&nbsp;взяткой сотрудник ГКНБ&nbsp;&mdash; бывший водитель Дамира Мусакеева Задержанный со взяткой сотрудник ГКНБ — бывший водитель Дамира Мусакеева
Сына депутата Жогорку Кенеша подозревают в&nbsp;семи фактах мошенничества Сына депутата Жогорку Кенеша подозревают в семи фактах мошенничества
Разбой в&nbsp;Канте. В&nbsp;угоне машин подозревается сын высокопоставленного чиновника Разбой в Канте. В угоне машин подозревается сын высокопоставленного чиновника
Бизнес
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
12 сентября, суббота
11:02
Зайнидин Курманов: Партия «Мекеним Кыргызстан» презентовала новую политику Зайнидин Курманов: Партия «Мекеним Кыргызстан» презенто...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 сентября
10:55
Утеря уголовного дела. Пресс-служба омбудсмена ссылается на прокуратуру
10:41
В Джалал-Абаде изъяли 38 тысяч бутылок пива без лицензии
10:38
Татьяна Кузнецова: Программа «ДА!» — это пакет реальных проектов!