В Араване неизвестные сорвали агитационные баннеры политической партии

В Араванском районе неизвестные сорвали агитационные баннеры политической партии «Мекеним Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что представители политорганизации обратились с заявлением в милицию.

В УВД Ошской области подтвердили, что в регионе зарегистрированы факты повреждения агитационных материалов этой партии.

«В настоящий момент правоохранительные органы проводят разъяснительную работу по предупреждению умышленного уничтожения агитационных материалов. Имеющиеся факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР. Однако есть вероятность того, что баннер сорвал ветер», — добавили там.

Отметим, что за порчу агитационных материалов предусмотрен штраф от 7 тысяч до 300 тысяч сомов.