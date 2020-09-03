В Бишкеке при получении взятки задержан помощник директора госучреждения «Унаа»

Сотрудники ГКНБ установили, что отдельные сотрудники госучреждения «Унаа» при ГРС организовали коррупционную схему по вымогательству денег у работников своих территориальных подразделений. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что деньги вымогались под предлогом беспрепятственного продления сроков трудовых договоров.

Фото ГКНБ КР. При получении взятки задержан помощник директора «Унаа»

«3 сентября при получении взятки в размере $2 тысяч в служебном кабинете задержан помощник директора ГУ «Унаа» Ы.Р.Р., который долгое время необоснованно угрожал своему коллеге тем, что уволит его с работы. Проводятся соответствующие мероприятия по установлению аналогичных фактов вымогательства, а также устанавливается причастность других сотрудников ГУ «Унаа» к коррупционной схеме», — сообщили в ГКНБ.