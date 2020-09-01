Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек

В Узбекистане предъявили обвинение подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Сохском районе. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

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Отмечается, что правоохранители Ферганской области в рамках расследования дела о массовых беспорядках, произошедших в Сохском районе 31 мая, арестовали шестерых подозреваемых. Фигурантам предъявили обвинения по статьям о массовых беспорядках и сопротивлении представителям власти (стать 244 и 219 УК Узбекистана).

Задержан и заключен под стражу освещавший конфликт в Сохском районе видеоблогер Хайдаржон Бобохайдаров, известный под псевдонимом Дадахон Хайдаров. Обвинение ему пока не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого.

Другие подробности в прокуратуре не разглашают для предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу.

Напомним, 31 мая на границе Кыргызстана и узбекистанского эксклава Сох произошел конфликт. В нем участвовали более 1 тысячи человек. Причиной стычки стал спор между жителями узбекистанского села Чашма и кыргызского села Чечме из-за родника, расположенного на приграничной территории.

Во время беспорядков, по данным СМИ, пострадали более 200 человек, были сожжены строения и дома граждан обоих государств.

1 июня в Сох для урегулирования инцидента на узбекско-кыргызской границе прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Как передают журналисты, тогда выступивший перед премьером популярный в Сохском районе блогер Хайдаржон Бобохайдаров просил главу узбекского правительства решить ряд проблем, годами мучающих местных жителей, а также сменить главу Ферганской области Шухрата Ганиева. По информации СМИ, недовольство главой Ферганской области в тот день выражали и другие жители. Некоторые бросали камни в делегацию во главе с Шухратом Ганиевым.

По фактам массовых беспорядков и других событий в Сохском районе были возбуждены уголовные дела. В августе правоохранители начали проводить задержания подозреваемых.