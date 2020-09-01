18:56
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Происшествия

Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек

В Узбекистане предъявили обвинение подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Сохском районе. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Читайте по теме
В Баткенской области произошел конфликт между кыргызстанцами и жителями Соха

Отмечается, что правоохранители Ферганской области в рамках расследования дела о массовых беспорядках, произошедших в Сохском районе 31 мая, арестовали шестерых подозреваемых. Фигурантам предъявили обвинения по статьям о массовых беспорядках и сопротивлении представителям власти (стать 244 и 219 УК Узбекистана).

Задержан и заключен под стражу освещавший конфликт в Сохском районе видеоблогер Хайдаржон Бобохайдаров, известный под псевдонимом Дадахон Хайдаров. Обвинение ему пока не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого.

Другие подробности в прокуратуре не разглашают для предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу.

Напомним, 31 мая на границе Кыргызстана и узбекистанского эксклава Сох произошел конфликт. В нем участвовали более 1 тысячи человек. Причиной стычки стал спор между жителями узбекистанского села Чашма и кыргызского села Чечме из-за родника, расположенного на приграничной территории.

Во время беспорядков, по данным СМИ, пострадали более 200 человек, были сожжены строения и дома граждан обоих государств.

1 июня в Сох для урегулирования инцидента на узбекско-кыргызской границе прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Как передают журналисты, тогда выступивший перед премьером популярный в Сохском районе блогер Хайдаржон Бобохайдаров просил главу узбекского правительства решить ряд проблем, годами мучающих местных жителей, а также сменить главу Ферганской области Шухрата Ганиева. По информации СМИ, недовольство главой Ферганской области в тот день выражали и другие жители. Некоторые бросали камни в делегацию во главе с Шухратом Ганиевым.

По фактам массовых беспорядков и других событий в Сохском районе были возбуждены уголовные дела. В августе правоохранители начали проводить задержания подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163741/
просмотров: 770
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан утвердили проект линии госграницы в 94,5 километра
Вице-премьер Акрам Мадумаров встретился с главой правительства Узбекистана
Капитальный ремонт поликлиники в Баткене завершили на 65 процентов
Инцидент на границе. Стороны самостоятельно проведут расследования
Конфликт на границе. В Пограничной службе рассказали подробности инцидента
На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен пограничник
Сбежавшие из тюрьмы граждане Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан
В Баткенской области началось строительство больницы на 90 койко-мест
На антисанитарию и мусор жалуется житель Баткена
В Баткене 16-летний парень угнал машину и украл 195 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;7-м микрорайоне в&nbsp;квартире обнаружен труп женщины В 7-м микрорайоне в квартире обнаружен труп женщины
В&nbsp;Иссык-Кульском районе на&nbsp;пешеходном переходе сбили двух отдыхающих В Иссык-Кульском районе на пешеходном переходе сбили двух отдыхающих
В&nbsp;Бишкеке разыскивают подозреваемых в&nbsp;избиении жителя столицы В Бишкеке разыскивают подозреваемых в избиении жителя столицы
В&nbsp;Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку В Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку
Бизнес
Новый пакет &laquo;СВ&nbsp;7&nbsp;Школьный&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;общение&nbsp;&mdash; в&nbsp;вашем смартфоне Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне
Сердечно-сосудистые заболевания и&nbsp;COVID-19 Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19
Внимание! &laquo;ЭлМектеп&raquo;&nbsp;&mdash; удобный электронный дневник для школьников в&nbsp;сети&nbsp;О! Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Минимальная комиссия за&nbsp;обналичивание снижена в&nbsp;5&nbsp;раз «Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
1 сентября, вторник
18:47
Видеоуроки с помехами. На качество цифрового ТВ жалуются жители Чуйской области Видеоуроки с помехами. На качество цифрового ТВ жалуютс...
18:30
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне
18:10
Завтра в жилмассиве «Арча-Бешик» не будет холодной воды
18:01
Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек