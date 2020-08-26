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Происшествия

Житель села Кок-Талаа Баткенской области выращивал каннабис на продажу

В селе Кок-Талаа обнаружили участок, где местный житель выращивал каннабис для дальнейшей реализации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области. Местный житель выращивал каннабис для дальнейшей реализации

По ее данным, на судебно-медицинскую экспертизу отправили 7 килограммов предполагаемого наркотика. По результатам выяснилось, что 3 килограмма 167 граммов это наркотическое вещество — каннабис.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 273 «Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства» УК КР. Подозреваемый обязался явиться в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163358/
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