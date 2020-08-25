Внимание, розыск! Пропала 18-летняя Милана Койчуманова

ОВД Аламединского района разыскивается без вести пропавшая Милана Койчуманова, 2002 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 4 августа она вышла из дома в жилмассиве «Умут» и не вернулась.
Приметы: рост примерно 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, черные длинные волосы.
Была одета: синие джинсовые брюки, белая футболка, белые кроссовки, с собой была красная сумка.
Особые приметы: на зубах имеются брекеты.
Милиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефонам дежурной части ОВД Аламединского района: 0312363527, 0312363523, 0999210709, 0709211808, 0550343363, 0778000999.