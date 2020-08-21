Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Эрлан Байышбек уулу

В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего Эрлана Байышбек уулу. Об этом сообщили в УВД Свердловского района столицы.

Фото УВД Свердловского района столицы. В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего Эрлана Байышбек уулу

По его данным, 21-летний парень 1 июля этого года вышел из дома в жилмассиве «Дордой-1» и до сих пор не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета. Был одет: военная рубашка, майка черного цвета, военные шорты, на ногах кроссовки черного цвета.​