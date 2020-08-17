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Происшествия

В Баткенской области задержали участника наркогруппировки

В Баткенской области пресекли деятельность преступной группы, наладившей устойчивый канал поставок и сбыта опия из Афганистана в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В рамках досудебного производства в Кадамджайском районе задержали участника наркогруппировки, у которого обнаружили и изъяли ввезенные в Баткенскую область наркотические средства весом 2 килограмма 40 граммов.

Задержанного водворили в ИВС. В настоящее время проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают других причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162735/
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