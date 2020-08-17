В Кыргызстане в выходные утонули четыре человека

В Кыргызстане в выходные дни утонули четыре человека. Труп одного из них нашли сегодня, поиски остальных граждан продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Так, по данным ведомства, 15 августа в реке Аламедин Чуйской области утонула 26-летняя девушка. На ее поиски задействован 21 спасатель.

В столице в микрорайоне «Учкун» в Большой Чуйский канал 15 августа упал 13-летний мальчик.

16 августа в Бишкеке в Большом Чуйском канале на улице Ленинской утонул мужчина (личность устанавливается).

Сотрудники МЧС продолжают спасательные и поисковые работы.