В Кыргызстане в выходные утонули четыре человека

В Кыргызстане в выходные дни утонули четыре человека. Труп одного из них нашли сегодня, поиски остальных граждан продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Так, по данным ведомства, 15 августа в реке Аламедин Чуйской области утонула 26-летняя девушка. На ее поиски задействован 21 спасатель.
В столице в микрорайоне «Учкун» в Большой Чуйский канал 15 августа упал 13-летний мальчик.
16 августа в Бишкеке в Большом Чуйском канале на улице Ленинской утонул мужчина (личность устанавливается).
Сотрудники МЧС продолжают спасательные и поисковые работы.