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Сюжет: Крупные взятки

Вымогавшего взятку зампрокурора Джети-Огуза приговорили к штрафу

Вымогавшего взятку зампрокурора Джети-Огузского района Нурбека Абдрахманова приговорили к штрафу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял районный суд.

«Бывшего сотрудника надзорного органа признали виновным по статье «Получение взятки» УК КР. Нурбек Абдрахманов должен выплатить штраф в размере 300 тысяч сомов. Не согласившись с решением суда, прокуратура обжаловала его в вышестоящей инстанции. Сейчас дело находится на рассмотрении в Иссык-Кульском областном суде», — сообщили редакции.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили эту информацию. По ее данным, помимо бывшего зампрокурора осужден и следователь ОВД Б.Э. Однако милиционер освобожден от отбывания наказания, за ним установлен пробационный надзор сроком на два года. Кроме того, Б.Э. должен выплатить штраф в размере 50 тысяч сомов.

Напомним, что заместитель прокурора Джети-Огузского района и милиционер местного РОВД задержаны за взятку. Они вымогали 100 тысяч сомов у Э.А. за прекращение уголовного преследования. Ранее прокурор уже получил 60 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162328/
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