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Происшествия

Семейный подряд: в Чуйской области задержали четырех человек, воровавших скот

В Иссык-Атинском районе задержали трех мужчин и женщину, которые воровали мелкий рогатый скот по Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные люди пытались украсть его скот, но он успел выбежать на улицу, а подозреваемые скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 35-летнего Б.К., 29-летнего С.Ж., 45-летнюю Б.Н., 19-летнего Ш.А. Троих заключили под стражу, одного поместили под домашний арест. Все они являются родственниками. Выяснилось, что они причастны к десяти фактам кражи скота в Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161797/
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