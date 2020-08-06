Семейный подряд: в Чуйской области задержали четырех человек, воровавших скот

В Иссык-Атинском районе задержали трех мужчин и женщину, которые воровали мелкий рогатый скот по Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные люди пытались украсть его скот, но он успел выбежать на улицу, а подозреваемые скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 35-летнего Б.К., 29-летнего С.Ж., 45-летнюю Б.Н., 19-летнего Ш.А. Троих заключили под стражу, одного поместили под домашний арест. Все они являются родственниками. Выяснилось, что они причастны к десяти фактам кражи скота в Чуйской области.