В городе Ош двое мужчин избили и ограбили местного жителя

В Оше задержали двух подозреваемых в нападении на местного жителя, мужчины ранее судимы. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
«Двое мужчин начали прижимать машину к обочине и заставили водителя выйти из авто. Его несколько раз ударили по лицу и голове, пока он не потерял сознание. Затем его отвезли на другую улицу, отобрали мобильный телефон, смарт-часы и 42 тысячи сомов», — рассказали редакции.
Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.