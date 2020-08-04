В городе Ош двое мужчин избили и ограбили местного жителя

В Оше задержали двух подозреваемых в нападении на местного жителя, мужчины ранее судимы. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, подозреваемые Т.у.М. и З.К. ехали на автомобиле Hyundai Porter по улице Раззакова. Навстречу ехал пострадавший Х.Т. на авто Opel Vectra.

«Двое мужчин начали прижимать машину к обочине и заставили водителя выйти из авто. Его несколько раз ударили по лицу и голове, пока он не потерял сознание. Затем его отвезли на другую улицу, отобрали мобильный телефон, смарт-часы и 42 тысячи сомов», — рассказали редакции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.