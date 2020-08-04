В Бишкеке водитель Honda сбил ребенка. ГУВД проводит разбирательство

В Бишкеке водитель Honda Stepwgn сбил шестилетнего ребенка. Об этом 24.kg сообщила мама пострадавшего Салиха Толобаева.

По ее словам, ДТП произошло 29 июля в районе рынка «Дордой». Водитель иномарки сбил ребенка, перебегавшего дорогу.

«Мой сын получил травмы, теперь он боится всего. Нас выписали из больницы, потому что мест там нет. Водитель не признает своей вины и не оплатил даже лечения мальчику. Он говорит, что мой сын специально выбежал на трассу и попал под колеса, чтобы я на этом заработала. Следователь не принимает никаких решений, автомобиль со штрафстоянки забрали», — рассказала Салиха Толобаева.

В ГУВД столицы редакции подтвердили факт ДТП. По данным ведомства, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу и в настоящий момент проводит разбирательство по данному делу.