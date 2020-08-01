В городе Ош сгорели пять жилых домов

В Оше сгорели пять жилых домов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, сообщение о возгорании поступило вчера примерно в 20.38. Огонь вспыхнул в микрорайоне «Ак-Тилек» на 20-й улице в жилом доме № 16. «Пожар перекинулся на соседние дома № 18, 20 и 17, а также № 19 по 19-й улице. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что для тушения привлекли четыре пожарных расчета, водовоз, четырех спасателей. Пожар локализовали в 21.40, полностью потушили в 00.24. Материальный ущерб и причину уточняют.