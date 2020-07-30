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Происшествия

Внимание, розыск! В Оше пропала 20-летняя Айтурган Омурбекова

Служба криминальной милиции МВД разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Айтурган Омурбекову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 5 июля примерно в 20.00 она вышла из дома в Оше и не вернулась.

Ее местоположение неизвестно, однако она может находиться в Бишкеке.

МВД КР
Фото МВД КР

Приметы: рост 160-165 сантиметров, волосы 30-35 сантиметров, глаза карие, рот средний, уши
оттопыренные, была одета по сезону.

С информациией о местонахождении Айтурган Омурбековой можно звонить в милицию по номерам телефонов: 0551040202, 0707040202, 0556566184 или в дежурную часть СКМ МВД: 0312266261.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161175/
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