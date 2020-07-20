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Происшествия

В городе Ош подрались водители маршруток, а ранение получил случайный прохожий

В Оше подрались водители маршруток — не поделили работу. Ранение получил прохожий. УВД южной столицы сообщает подробности.

По его данным, один из водителей бросил в сторону своего оппонента нож, который ранил ногу проходившего мимо молодого человека. Мужчина получил медицинскую помощь.


В милиции добавили, что личности водителей установлены, возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР. Потерпевший написал заявление в отношении неизвестных, которые ранили его ножом. Следствие продолжается, никого из участников конфликта еще не арестовывали.

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Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160061/
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