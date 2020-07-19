В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков

Родственники пациента Городской клинической больницы № 1 напали на медиков. Об этом 24.kg сообщил сотрудник медучреждения Темирлан Эшмаматов.

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По его словам, родные пациента разбили окна дверей ГКБ, бросаясь камнями.

«Я обратился к руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулебаеву, объяснил ситуацию. Теперь на территории больницы выставлены отдельные посты из числа сотрудников УВД Ленинского района. Они дежурят круглосуточно», — сказал Темирлан Эшмаматов.

В УВД Ленинского района редакции сообщили, что факт хулиганства зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Кодекса о проступках.

Подозреваемый С.Э. был доставлен в следственную службу УВД Ленинского района. В ходе допроса он признался, что действительно сломал стекло входной двери больницы. Со слов задержанного, он привез в больницу брата в тяжелом состоянии, а медикии не открывали дверь.

Ранее родственники напали на медиков в Национальном госпитале.