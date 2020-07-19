12:34
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков

Родственники пациента Городской клинической больницы № 1 напали на медиков. Об этом 24.kg сообщил сотрудник медучреждения Темирлан Эшмаматов.

Читайте по теме
После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану

По его словам, родные пациента разбили окна дверей ГКБ, бросаясь камнями.

«Я обратился к руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулебаеву, объяснил ситуацию. Теперь на территории больницы выставлены отдельные посты из числа сотрудников УВД Ленинского района. Они дежурят круглосуточно», — сказал Темирлан Эшмаматов.

В УВД Ленинского района редакции сообщили, что факт хулиганства зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» Кодекса о проступках.

Подозреваемый С.Э. был доставлен в следственную службу УВД Ленинского района. В ходе допроса он признался, что действительно сломал стекло входной двери больницы. Со слов задержанного, он привез в больницу брата в тяжелом состоянии, а медикии не открывали дверь.

Ранее родственники напали на медиков в Национальном госпитале.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159964/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом
В обсервации санатория в Воронцовке не осталось лекарств. Медики просят помощи
Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам
Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях
Ему было всего 27 лет. Врач Жумабай Бекмуратов спасал людей, но умер
Позитивный материал. Мальчик Самир копил на приставку, но отдал деньги врачам
В Оше от внебольничной пневмонии скончался врач Осмонали Шамшидов
Позитивный материал. Студента из Пакистана взяли на работу в дневной стационар
В городе Ош развернут обсервацию для медиков, которые борются с коронавирусом
Еще 18 кыргызстанских медиков приедут помогать родине из Турции
Популярные новости
В&nbsp;Оше пациент с&nbsp;COVID-19 выпрыгнул со&nbsp;второго этажа больницы. Он&nbsp;умер В Оше пациент с COVID-19 выпрыгнул со второго этажа больницы. Он умер
Пьяный водитель в&nbsp;результате аварии снес забор здания прокуратуры города Бишкек Пьяный водитель в результате аварии снес забор здания прокуратуры города Бишкек
Грабеж в&nbsp;медицинских масках: неизвестные ворвались в&nbsp;дом и&nbsp;унесли деньги Грабеж в медицинских масках: неизвестные ворвались в дом и унесли деньги
Кыргызстанцы пытались вывезти в&nbsp;Казахстан кислородные концентраторы и&nbsp;лекарства Кыргызстанцы пытались вывезти в Казахстан кислородные концентраторы и лекарства
Бизнес
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
19 июля, воскресенье
12:20
Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на журналиста Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на ж...
12:20
В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
12:00
Допросы, задержания, извинения. Как покушаются на свободу слова в Кыргызстане
11:00
Как бесплатно отдохнуть на Иссык-Куле, или зачем нужна Федерация профсоюзов
10:22
В Кыргызстане ищут родственников фронтовых кинооператоров