Житель Оша насмерть забил знакомого и оставил тело под мостом

В Оше в результате драки скончался мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, 15 июля в микрорайоне «Туран» под мостом нашли тело 56-летнего жителя Алайского района.

«32-летнего подозреваемого в убийстве задержали вчера. Он был знакомым жертвы. Подозреваемый рассказал, что в ходе словесной перепалки они начали драться. После избиения задержанный не помог убитому и ушел с места преступления», — отметили в ведомстве.

Подозревамый водворен в ИВС. Ведется следствие.