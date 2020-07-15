В городе Ош двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице

В Оше двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице, куда госпитализируют пациентов с пневмонией и коронавирусом. Видео инцидента на своей странице Facebook опубликовал пресс-секретарь мэрии южной столицы Азамат Абсаттаров.

«Есть люди, которые вот так врываются в красную зону. В этой больнице лечатся пациенты с коронавирусом и пневмонией. Давайте уважать труд медиков и не беспокоить больных. Пациенту обязательно будет оказана помощь», — написал он.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков сообщил, что в ночь на 15 июля примерно в 2.00 двое мужчин ворвались в горбольницу и потребовали госпитализировать супругу одного из них. Однако врачи отказали и направили их в другую больницу, после чего мужчины начали скандалить. «Они являются жителями Кара-Суйского района. Экспертиза подтвердила, что они оба были пьяными», — рассказал он.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Ведется следствие.