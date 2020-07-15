23:12
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Происшествия

В городе Ош двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице

В Оше двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице, куда госпитализируют пациентов с пневмонией и коронавирусом. Видео инцидента на своей странице Facebook опубликовал пресс-секретарь мэрии южной столицы Азамат Абсаттаров.

«Есть люди, которые вот так врываются в красную зону. В этой больнице лечатся пациенты с коронавирусом и пневмонией. Давайте уважать труд медиков и не беспокоить больных. Пациенту обязательно будет оказана помощь», — написал он.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков сообщил, что в ночь на 15 июля примерно в 2.00 двое мужчин ворвались в горбольницу и потребовали госпитализировать супругу одного из них. Однако врачи отказали и направили их в другую больницу, после чего мужчины начали скандалить. «Они являются жителями Кара-Суйского района. Экспертиза подтвердила, что они оба были пьяными», — рассказал он.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159615/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу
Река стала черной в Ошской области
Борьба с коронавирусом. Какие госкомпании вносят свой вклад (список)
Минздрав: Врач Наццентра кардиологии совершил суицид
Выброшенные маски могут спровоцировать вторую волну коронавируса
Цифра дня. 20 аппаратов ИВЛ передала Турция Кыргызстану
В дневные стационары Бишкека обратилось больше 31 тысячи человек
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях
В Бишкеке и областных центрах построят комплексные больницы
Популярные новости
Врачи работают на&nbsp;износ. В&nbsp;обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик Врачи работают на износ. В обсервации отеля Discovery скончалась студентка-медик
В&nbsp;Джалал-Абаде парень, защищая честь девушки, убил несовершеннолетнего В Джалал-Абаде парень, защищая честь девушки, убил несовершеннолетнего
Сотрудникам посольства&nbsp;КР в&nbsp;РФ угрожают и&nbsp;нападают. Начато следствие Сотрудникам посольства КР в РФ угрожают и нападают. Начато следствие
В&nbsp;Бишкеке избили врача, работающего в&nbsp;красной зоне В Бишкеке избили врача, работающего в красной зоне
Бизнес
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
15 июля, среда
23:10
В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных...
22:46
В городе Ош двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице
22:37
Опасно для жизни. На улице Элебаева в Бишкеке нет тротуара
22:00
Чудаки парковки. Чтобы объехать эвакуаторы, водителям пришлось нарушить ПДД
21:42
Река стала черной в Ошской области