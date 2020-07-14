В Баткенской области в результате селя затопило дома и мост

В Баткенской области в результате селя затопило несколько домов, а также повредило водопроводные трубы и мост. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в Лейлекском районе накануне после дождя сошел сель.

«В Исфане затопило три дома, подвалы и огороды. На участке Раухана селем унесло 38 голов крупного рогатого скота. Селевые потоки также повредили водопроводные трубы в селе Чымген, железобетонный и два деревянных столба в селе Баул и шесть деревянных в селе Гольбо», — отметили в ведомстве.

Кроме того, затопило внутрихозяйственную автомобильную дорогу.

Сель также смыл окраины канала села Тогуз-Булак, из-за течения пострадал мост на 338-м километре трассы Ош — Баткен — Исфана.

Для очистки привлечены оперативная группа МЧС по Баткенской области, четыре экскаватора, две бригады спасателей.

Восстановительные работы продолжаются.