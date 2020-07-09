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Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 16-летний Бекзат Тешебаев

В Аламединском районе Чуйской области пропал 16-летний Бекзат Тешебаев. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По его данным, 3 июля 2020 года парень вышел из дома в селе Кок-Жар и не вернулся.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе Чуйской области пропал 16-летний Бекзат Тешебаев
Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие, нос прямой. Был одет: черная кепка с козырьком оранжевого цвета, рубашка бежевого цвета, темно-синие спортивные брюки, сланцы синего цвета. Особые приметы — задержка педагогического развития.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бекзата Тешебаева, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312363527, 0312363523, 0709211808, 0550343363 и 0778000999.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158823/
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