Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 16-летний Бекзат Тешебаев

В Аламединском районе Чуйской области пропал 16-летний Бекзат Тешебаев. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По его данным, 3 июля 2020 года парень вышел из дома в селе Кок-Жар и не вернулся.

Фото ГУВД Чуйской области. В Аламединском районе Чуйской области пропал 16-летний Бекзат Тешебаев

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие, нос прямой. Был одет: черная кепка с козырьком оранжевого цвета, рубашка бежевого цвета, темно-синие спортивные брюки, сланцы синего цвета. Особые приметы — задержка педагогического развития.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бекзата Тешебаева, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312363527, 0312363523, 0709211808, 0550343363 и 0778000999.