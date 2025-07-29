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Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 15-летняя Фатима Жолдошбекова

В Бишкеке пропала 15-летняя Фатима Жолдошбекова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Объявлен розыск.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района. В Бишкеке пропала 15-летняя Фатима Жолдошбекова

Уточняется, что девочка вышла из дома по улице Эне-Сай в селе Новопавловка 25 июля примерно в 17.35, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, телосложение крупное, волосы короткие черные, глаза черные, лицо круглое. Была одета в бело-коричневую летнюю кофту, черные классические штаны и черные летние туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Фатимы Жолдошбековой, просят сообщить по телефонам: 102, 0312352947 и 0702567388.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337765/
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