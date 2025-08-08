Внимание, розыск! В Новопавловке пропал четырехлетний ребенок

В Новопавловке пропал четырехлетний Данил Туголбаев. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

Объявлен розыск.

Фото УВД Ленинского района. В Новопавловке пропал четырехлетний Данил Туголбаев

Уточняется, что в милицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что пропал Данил Туголбаев, 2021 года рождения. По словам женщины, мальчик 7 августа примерно в 13.00 вышел из дома, расположенного по улице Ийгилик, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: короткие русые волосы, среднее телосложение. Был одет в черную футболку с изображением Микки Мауса, шорты, передвигался на велосипеде черного цвета.