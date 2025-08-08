09:39
Происшествия

Внимание, розыск! В Новопавловке пропал четырехлетний ребенок

В Новопавловке пропал четырехлетний Данил Туголбаев. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

Объявлен розыск.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. В Новопавловке пропал четырехлетний Данил Туголбаев

Уточняется, что в милицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что пропал Данил Туголбаев, 2021 года рождения. По словам женщины, мальчик 7 августа примерно в 13.00 вышел из дома, расположенного по улице Ийгилик, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: короткие русые волосы, среднее телосложение. Был одет в черную футболку с изображением Микки Мауса, шорты, передвигался на велосипеде черного цвета.

Милиция просит всех, кому известно о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 0312352947, 0312352605, +996550102316 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338866/
просмотров: 718
